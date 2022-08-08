Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına yardım etti.

Yeniimaret Mahallesi Cazgır Sokak'taki dere yatağındaki otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

Kaynak: AA

İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

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