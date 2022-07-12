Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınlarda hayvanların da büyük zarar görebileceğini belirterek, "Yangın haberini aldıktan sonra orman ekiplerimiz ve itfaiyemiz kısa sürede müdahale etti. Edirne'miz için büyük bir facia önlenmiş oldu. " dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

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