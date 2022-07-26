Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü

26.07.2022 18:41
Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 1.5 dönüm alan zarar görürken, olaydan sonra kaçtıkları iddia edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kocadere Göleti mevkisinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına; 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 iş makinesi ve 50 personelle müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının ardından olay yerinden kaçtıkları iddia edilen 4 kişinin yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürdürülüyor.


YORUMLAR
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Keşan'da ormanlık alanda yangın çıktı Keşan'da ormanlık alanda yangın çıktı Jandarmadan 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Jandarmadan 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kaynak: DHA

Jandarma, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

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