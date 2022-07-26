Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü

26.07.2022 19:05
Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocadere Göleti etrafındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Helikopterlerle de yangına müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti.

Vali Kırbıyık, yangına ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Yangının söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının ise süreceğini ifade eden Kırbıyık, "Gerek helikopterle gerek arazözlerle yapılan müdahale çok başarılı oldu. Çok hızlı ve etkin bir pozisyon alındı. Soğutma çalışmaları devam edecek. Büyük bir yangından kurtulduk. Söndürme faaliyetlerine katılan ekiplerimize teşekkür ediyor, tebriklerimi iletiyorum." dedi.

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Keşan'da ormanlık alanda yangın çıktı Keşan'da ormanlık alanda yangın çıktı Edirne Valisi Kırbıyık, Keşan Gıda İhtisas OSB'nin bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti Edirne Valisi Kırbıyık, Keşan Gıda İhtisas OSB'nin bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti
Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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