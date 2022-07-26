Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü (2) - Son Dakika
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Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü (2)

26.07.2022 20:49
Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü (2)

VALİ KIRBIYIK: ÇOK HIZLI VE ETKİN BİR POZİSYON ALINDIEdirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Keşan ilçesinde orman yangınının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu.

VALİ KIRBIYIK: ÇOK HIZLI VE ETKİN BİR POZİSYON ALINDI

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Keşan ilçesinde orman yangınının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan bilgi alan Vali Kırbıyık, yangına ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini söyledi. Soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Kırbıyık, "Keşan Kocadere Göleti mevkisinde çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğümüz, jandarma ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz müdahale ettiler. Burada çok güzel bir müdahale izledik. Gerek helikopterle, gerek yer ekipleriyle, arazözlerle yapılan müdahale çok başarılı oldu. Çok kritik bir alanda hızlı bir müdahale sonucunda yangının söndürüldüğüne şahit olduk. Bu noktada Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nü tebrik ediyorum. Çok hızlı ve etkin bir pozisyon aldılar, çabuk çözümler ürettiler. Helikopteri derhal buraya gönderdiler. Bugün soğutma çalışmaları devam edecek. Büyük bir beladan, büyük bir yangın afetinden kurtulduğumuzu değerlendiriyoruz" dedi.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,


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Vali Kırbıyık, Keşan'daki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu Vali Kırbıyık, Keşan'daki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü
Kaynak: DHA

Mustafa Helvacıoğlu, Kürşat Kırbıyık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü (2) - Son Dakika
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