Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2) - Son Dakika
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Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)

06.07.2022 17:55

Ekiplerin bölgeye gelişi Yangına havadan yapılan müdahalenin görüntüleri Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ekiplerin bölgeye gelişi

Yangına havadan yapılan müdahalenin görüntüleri

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bulgaristan sınırına yakın Ömeroba ve Süleymandanişment köyleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman Bölge Müdürlüğü, Edirne ve Lalapaşa belediye itfaiyeleri, AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 helikopter ile havadan, tanker, 2 dozer, 6 arazöz ile de karadan müdahale ediliyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2) - Son Dakika
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