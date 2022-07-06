Yangına, 2 helikopter ile havadan, tanker, 2 dozer, 6 arazöz ile de karadan müdahale ediliyor.

Bulgaristan sınırına yakın Ömeroba ve Süleymandanişment köyleri arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2) - Son Dakika

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