Son dakika haberi: Çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Edirne'de bir evde çıkan yangının diğer evlere sıçramasıyla 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Umurbey Mahallesi Edirneli Nazmi Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Servis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle alevler çevredeki 3 eve daha sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin, yoğun duman nedeniyle müdahale etmekte zorlandığı yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Evi yanan mahalle sakinlerinden Erdem Ocak, gazetecilere, yangının nasıl çıktığını bilmediğini, işten geldiğinde evini yanmış halde bulduğunu söyledi.

Tüm eşyaların yandığını belirten Ocak, "Evdeki ziynetler, beyaz eşyalar, dolaplar hepsi yandı, mahvoldu hepsi. Ev tamamen yok oldu." dedi.