Son Dakika Haberleri: Edirne'de Cinayet

Edirne'de Cinayet

1 saat önce

Edirne'de Irak uyruklu kişiler arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

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Edirne'de Irak uyruklu kişiler arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dilaverbey Mahallesi'nde Irak uyruklu kişilerin yaşadığı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan Irak uyruklu M.M, hayatını kaybetti.

Olayın ardından 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:36 Kaynak: AA

kavga, Irak, Edirne, Güncel
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