Edirne'de Cinayet
1 saat önce
Edirne'de Irak uyruklu kişiler arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.
Edirne
'de Irak
uyruklu kişiler arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Dilaverbey Mahallesi'nde Irak uyruklu kişilerin yaşadığı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanan Irak uyruklu M.M, hayatını kaybetti.
Olayın ardından 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:36 Kaynak: AA
Rezidansın 9'uncu Katından Düşen Ebru'nun Son Mesajı Ortaya Çıktı
MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor
Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız!
Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı