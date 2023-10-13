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Cinnet getiren oğul, annesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Cinnet getiren oğul, annesini bıçaklayarak öldürdü

Son Güncelleme: 13.10.2023 09:38

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir adam, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen annesini bıçakla öldürdü. Annesinin cansız bedeninin 15 saat evde bekleten cinayet şüphelisi oğul, polise teslim oldu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda iddiaya göre bir kişi annesini bıçakla öldürdü.

ÖLDÜRÜP 15 SAAT EVDE BEKLETTİ

Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.Ş., gece saatlerinde cinnet getirerek annesi Bahriye Ş.'yi bıçakla öldürdü. Evin küçük oğlu olduğu öğrenilen B.Ş.'nin annesi Bahriye Ş.'yi öldürdükten sonra yaklaşık 15 saat boyunca evde beklettiği belirtildi.

ANNENİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Annesini öldürdükten sonra yaklaşık 15 saatin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden B.Ş., suçunu itiraf ederek polise teslim oldu. Emniyette annesini öldürdüğünü itiraf eden cinayet şüphelisi B.Ş., polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheli B.Ş.'nin verdiği adrese giden polisler, anne B.Ş.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Oğlu tarafından aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybeden Bahriye Ş., Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Uzunköprü, Edirne, Suç, Psikoloji, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet getiren oğul, annesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinnet getiren oğul, annesini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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