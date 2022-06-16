Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli F.A'nın ev ve iş yerinde arama yaptı.

Edirne 'de çok miktarda gümrük kaçağı içki, sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

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