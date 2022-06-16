Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi

16.06.2022 14:07
Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi

Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı içki, sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.

Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı içki, sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli F.A'nın ev ve iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 700 şişe gümrük kaçağı içki, 295 paket sarma sigara, 260 kutu makaron, 41.5 kilogram tütün, 2 sigara sarma makinesi ve 2 kompresör ele geçirildi.

Şüpheli F.A. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi - Son Dakika

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