Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ve içki ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ve içki ele geçirildi

24.05.2022 13:31
Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ve içki ele geçirildi

Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ve içki ele geçirildi.

Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ve içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliler B.Ş. ve M.Ş'nin ev ve araçlarında arama yaptı.

Aramada, 25 şişe gümrük kaçağı içki, 20 paket sigara filtresi, 90 paket elektronik sigara kartuşu, 850 paket farklı markalarda sigara, 281 elektronik sigara başlığı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ve içki ele geçirildi - Son Dakika
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