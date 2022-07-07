Edirne'de 395 paket sarma sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Ş.K. ve S.S'nin iş yerlerinde arama yaptı.

Edirne 'de, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 395 paket sarma sigara ve bir miktar nargile tütünü ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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