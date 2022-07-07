Edirne'de 395 paket sarma sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de 395 paket sarma sigara ele geçirildi

07.07.2022 09:57
Edirne'de 395 paket sarma sigara ele geçirildi

Edirne'de, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 395 paket sarma sigara ve bir miktar nargile tütünü ele geçirildi.

Edirne'de, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 395 paket sarma sigara ve bir miktar nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Ş.K. ve S.S'nin iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda 395 paket sarma sigara, bir miktar nargile tütünü ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler V.K. ve S.S. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 395 paket sarma sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de 395 paket sarma sigara ele geçirildi - Son Dakika
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