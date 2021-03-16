Edirne'de 300 bin lira değerinde kaçak sentetik ilaç ele geçirildi - Son Dakika

EDİRNE'nin Enez ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 300 bin lira değerinde çok sayıda kaçak sentetik ilaç ele geçirildi.

Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hudut Bölük Komutanlığı ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla kaçak yollarla ticareti yapılmaya çalışılan 300 bin lira değerinde sentetik ilaç ele geçirildi. Enez Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kaçak yollarla ticareti yapılmaya çalışılan piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan sentetik ilaçlar, Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hudut Bölük Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ortak operasyonla ele geçirildi. Gayri hukuki işlemlere tevessül eden şahıs ve gruplarla etkin bir şekilde mücadeleye devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.