Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

29.08.2022 10:42
Edirne'de asayiş

Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonrası şehir merkezinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 42 şişe farklı markalarda içki ile 68 litre el yapımı şarap ele geçirildi.

Sürücü S.S hakkında "Kaçakçılıkla mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.

Evden hırsızlık

Edirne'de bir evden ziynet eşyası çalındı.

Alınan bilgiye göre, B.D'nin Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tuğralı altın zincir kolye ve çeyrek altın çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hasat ettiği buğday çalındı

Havsa ilçesinde bir kişiye ait 300 kilogram buğday çalındı.

Alınan bilgiye göre, M.A'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bıraktığı traktör römorkundan henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 300 kilogram buğday çalındı.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Koyun hırsızlığı

Meriç ilçesinde bir kişiye ait ağıldan koyun çalındı.

Alınan bilgiye göre, Doğanca Mahallesi'nde yaşayan C.Ö, ağılında bulunan koyunlarını saydığında 2 koyunun eksik olduğunu fark etti.

C.Ö, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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Kaynak: AA

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

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