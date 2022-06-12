Edirne'de çok sayıda kaçak içki ve bandrolüz sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de çok sayıda kaçak içki ve bandrolüz sigara ele geçirildi

12.06.2022 10:07
Edirne'de çok sayıda kaçak içki ve bandrolüz sigara ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak içki ve bandrolüz sigara ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak içki ve bandrolüz sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası E.A'nın evinde, L.K'nın da aracında arama yaptı.

Aramalarda, 128 adet değiş marka ve gramajlarda bandrolü ve faturası bulunmayan kaçak içki, 5 bin adet doldurulmuş sigara, 1 kilogram tütün, 6 bin 600 adet boş makaron, 500 adet boş sigara paketi, sigara dolum hava kompresörü sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Şüpheliler E.A ve L.K, ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de çok sayıda kaçak içki ve bandrolüz sigara ele geçirildi - Son Dakika

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