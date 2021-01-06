Edirne'de çöp konteyneri hırsızları hakkında suç duyurusunda bulunuldu - Son Dakika

Edirne'de 78 konteyner ve 345 konteyner kapağının çalınması üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye ekiplerince bırakılan çöp konteynerlerinin çalındığının tespit edildiği belirtildi.

Galvaniz malzemeden üretilen 345 konteynerin kapağı ve 78 konteynerin konuldukları yerden kaybolması üzerine Edirne Belediyesince suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edirne Belediyesi hırsızlıklar üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına devlet malını çalma ve zarar verme konusunda suç duyurusunda bulunarak yasal işlem başlattı. Edirne Emniyet Müdürlüğü bu kapsamda belediyeden bilgi alarak eksiklik görülen yerlere yakın güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Bu arada ilk etapta yapılan araştırmalarda bazı yerlerde çöp konteynerlerinin kapaklarının bulunduğu da belirlendi ve bunlar Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edildi."