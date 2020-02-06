Edirne'de çöp konteynerine bırakılan bebek koruma altına alındı - Son Dakika
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Edirne'de çöp konteynerine bırakılan bebek koruma altına alındı

20 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kız çocuğu tarafından çanta içinde çöp konteynerine bırakılan bebek, korumaya alındı.

Edirne'de çöp konteynerine bırakılan bebek koruma altına alındı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kız çocuğu tarafından çanta içinde çöp konteynerine bırakılan bebek, korumaya alındı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Yormaz Sokak'ta yaşayan Nebahat Gümüş, pencereden dışarıya bakarken, bir çocuğun elindeki çantayı evinin önündeki çöp konteynerine bıraktığını fark etti.

Gümüş, bir süre sonra dışarıdan sesler gelmesi üzerine kontrol ettiği konteynerdeki çantada yeni doğmuş kız bebeğini gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bebek, kontrol amacıyla ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada, bebeği konteynere aynı mahallede yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğunun bıraktığını belirledi.

Polis evine gittiği çocuğun yeni doğum yaptığını tespit etti. Çocuk da aynı hastaneye kaldırıldı.

Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir kız çocuğunun elindeki çantayı çöp konteynerine bıraktığını gördüğünü anlatarak, "Kontrol ettiğimde baktım bir bebek ağlıyor. Göbek bağını da kesmişler. Çanta içine yüzükoyun şekilde koyup bırakmışlar. Aldım kucağıma içeri gittim. İçeride baktım kız çocuğu. Polisi, ambulansı aradık. Sonra polis geldi. Buldukları annesine 'korkma yavrum bu senin suçun değil' dedim." diye konuştu.

Polis, olayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.

Edirne, Keşan, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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