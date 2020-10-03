Çöp torbalarından "üzgün surat" emojisi yaparak kirliliğe tepki gösterdiler - Son Dakika

Çöp torbalarından "üzgün surat" emojisi yaparak kirliliğe tepki gösterdiler

Edirne Off-Road Derneği üyeleri, çevre kirliliğine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Meriç Nehri kıyısından topladıkları çöp poşetlerinden "üzgün surat" emojisi yaptı.

Edirne Off-Road Derneği üyeleri, çevre kirliliğine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Meriç Nehri kıyısından topladıkları çöp poşetlerinden "üzgün surat" emojisi yaptı.

Dernek üyeleri, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu'nun da katıldığı etkinlikte, nehir kıyısında temizlik yapmak üzere Demir Köprü mevkisinde bir araya geldi.

Başta pet ve cam şişe olmak üzere çöpleri toplayan grup, atıklarını geride bırakan piknikçilere tepki amacıyla çöp torbalarıyla "üzgün surat" emojisi oluşturdu.

Dernek Başkanı Cengiz İnceli, gazetecilere, Meriç Nehri ve çevresini temiz tutmak için yaptıkları etkinliği düzenli olarak gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Edirne'nin en güzel bölgelerinden Meriç Nehri kıyısını çöpten arındırmaya çalıştıklarını belirten İnceli, "Nehir kenarı çevreyi kirletenler tarafından oturulamaz hale getirilmiş durumda. Elimizden geldiği kadar belli bir bölgeyi temizlemeye gayret gösteriyoruz. Dileğim, buraya gelip zaman geçiren kişilerin çöplerini yanında götürmeleri ve çevreyi kirletmemeleri." ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu ise çevre temizliği için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

"Çöp atılmaz, toplanır." anlayışıyla çevrenin korunması gerektiğini vurgulayan Tanrıkulu, "Maalesef nehir kıyısına gelip burada nefes alan kişiler, burayı kirletmekten vazgeçmiyor. Çöpleri buraya atmasınlar ve bu güzel manzarayı kirletmesinler." diye konuştu.

Çöp torbalarından üzgün surat emojisi yaparak kirliliğe tepki gösterdiler
Çöp torbalarından üzgün surat emojisi yaparak kirliliğe tepki gösterdiler
Çöp torbalarından üzgün surat emojisi yaparak kirliliğe tepki gösterdiler
Çöp torbalarından üzgün surat emojisi yaparak kirliliğe tepki gösterdiler

Ertuğrul Tanrıkulu, Meriç Nehri, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çöp torbalarından 'üzgün surat' emojisi yaparak kirliliğe tepki gösterdiler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki Madagiz'i ele geçirdi Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Bodrum katını zindana çeviren adam sosyal medyadan tuzağa düşürdüğü kadınları pazarladı Emekli maaşları ocak ayında 286 lira artacak
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 59 can kaybı, 1502 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 59 can kaybı, 1502 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyor Meteoroloji, İstanbul dahil 23 ili sarı kodla uyardı: Yüksek sıcaklıklar geliyor         
18:07
Böyle aşık düşman başına! Kız arkadaşının kimlik bilgilerini çalıp dolandırdı Böyle aşık düşman başına! Kız arkadaşının kimlik bilgilerini çalıp dolandırdı         
17:20
Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin Uzman Diyetisyen Zehra Bora'dan cinselliği artıran 6 besin         
17:08
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor         
15:31
Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı Kocasından öldüresiye dayak yiyen kadını polis kurtardı         
15:25
Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı         
14:23
Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı         
13:04
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden         
12:59
Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti Ünlü haber sunucusu Ece Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti         
12:00
Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı Gerçeği aratmayan soygun tatbikatını izleyenler, gözlerine inanamadı         
11:57
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Yunanistan, Türkiye'nin sorumluluk alanında 2 NAVTEX yayınladı Yunanistan, Türkiye'nin sorumluluk alanında 2 NAVTEX yayınladı         
09:05
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 19:14:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çöp torbalarından "üzgün surat" emojisi yaparak kirliliğe tepki gösterdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei