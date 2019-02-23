Son Dakika Haberleri: Edirne'de Cumhur İttifakı Adayı Uymaz, Projelerini Anlattı

Edirne'de Cumhur İttifakı Adayı Uymaz, Projelerini Anlattı

8 dakika önce

EDİRNE'de Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı AK Partili Koray Uymaz, "Edirne'de nereye gitsem teveccüh ile karşılanıyoruz.

Edirne'de Cumhur İttifakı Adayı Uymaz, Projelerini Anlattı, System.String[]
EDİRNE'de Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı AK Partili Koray Uymaz, " Edirne'de nereye gitsem teveccüh ile karşılanıyoruz. Bu beraberliği, bu kucaklaşmayı, Edirne'de olacak bir değişimle sizlere getireceğimizi, beraberce sağlayacağımızı görüyorum" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Edirne Belediye Başkan adayı AK Partili Koray Uymaz; AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, MHP İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu, belediye meclis ve il genel meclis üyeliği adaylarının da katıldığı toplantıda, kent için hazırladığı projeleri tanıttı. Edirne'de Cumhur İttifakı adayı olarak sorumluluğunun iki kat arttığını söyleyen Koray Uymaz, "Edirne'de nereye gitsem teveccüh ile karşılanıyoruz. Bu beraberliği, bu kucaklaşmayı, Edirne'de olacak bir değişimle sizlere getireceğimizi, beraberce sağlayacağımızı görüyorum ben. Edirne'nin her kesimiyle hizmete ihtiyacı var. Bakın, Yıldırım Mahallesi'ne gidiyorsunuz, sorun aynı. Kocasinan Mahallesi'ne gidiyorsunuz, sorun aynı. Fatih Mahallesi'ne gidiyorsunuz, aynı. Şükrüpaşa Mahallesi aynı sorunlarla karşılaşıyor. Karaağaç, Kirişhane aynı sorunlar. Edirne'de nereye gitsek sorunlar aynı, bazı yerlerde daha büyük, bazı yerlerde daha küçük. Edirne'de en belirgin olarak göze çarpan altyapı sorunu var. Biz bu sorunların hepsini çözeceğiz "diye konuştu.

Altyapı sorunlarının ardından yeni belediye binası, pazar yeri, otopark gibi kentin önde gelen diğer sorunlarını çözeceğini söyleyen Uymaz, Edirne'ye yapacağı hizmetleri slayt gösterisi eşliğinde anlattı. Koray Uymaz, belediye başkanı olduğunda yapacağı hizmetleri bastırdığı kitapçıkta şöyle sıraladı:

"Edirne'nin altyapı sorunu çözülecek. Herkes çeşmesinden akan suyu içecek. Yeni belediye binası yapacağız. Edirne Belediye binasını, 'Atatürk Zübeyde Hanım Kültür Merkezi' yapacağız. Cumartesi Pazarı ve Otopark, Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Edirne Bahçesi, Mahalle Muhtarlık Binaları, Pazartesi Pazarı, Yaşlı Yaşam Merkezi ve Edirne Otobüs Terminali." - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:08 Kaynak: DHA

AK Parti, Koray Uymaz, Edirne, Politika
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