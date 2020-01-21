Edirne'de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Spor Edirne'de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı - Son Dakika Spor

Edirne'de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı

6 saat önce

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2020) 7'nci etabı, Selimiye Camisi önünde tamamlanacak.

Edirne'de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı, System.String[]

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2020) 7'nci etabı, Selimiye Camisi önünde tamamlanacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir organizasyonun bir etabında yer almanın kent açısından önemli olduğunu söyledi.

Ulusal ve uluslararası medyanın yarışı canlı vermesinin turizm için önemli olduğunun altını çizen Zorlutuna, "Çok büyük bir organizasyon. Hem ülke tanıtımı hem de Edirne'nin tanıtımı olacak. Çünkü bu büyük organizasyon ilgiyle takip ediliyor. Milyonlarca kişi, bu yarışı izleyecek. Bisiklet, diğer sporlara göre görseli daha çok olan bir branş. Güzergah, kentin önemli yerlerini kapsayacak ve şehrin tanıtımı en iyi şekilde olacak. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Edirne'ye değer katacak." diye konuştu.

Edirne Bisiklet Kulübü Derneği (EBİS) Başkanı Cemal Seçkin de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Edirne'de bisiklete olan ilgiyi daha da artıracağını ifade etti.

Turun bir etabının Edirne'de yapılacak olmasının sevindirici olduğunu aktaran Seçkin, "Edirne'de bisiklet kültürü her geçen gün gelişiyor. Turun bir etabının Tekirdağ ve Edirne arasında yapılacak olması hem bölgemize hem de kentimize katkı verecek." ifadelerini kullandı.

12-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek turun 145 kilometrelik 7. etabı, Tekirdağ Sahil-Lüleburgaz-Edirne Selimiye Camisi şeklinde olacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Selimiye Camisi, Edirne, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

AEK, Caner Erkin'i transfer etmek istiyor
Tahkim'den son dakika Fenerbahçe açıklaması! Galatasaray'da Emre Taşdemir, Kayserispor'a kiralandı Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:02:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]