EDİRNE'DE DAĞITILAN 300 KİLO CİĞER, 10 DAKİKADA TÜKENDİ - Son Dakika
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EDİRNE'DE DAĞITILAN 300 KİLO CİĞER, 10 DAKİKADA TÜKENDİ

22.05.2022 16:43

EDİRNE'de, ülke genelinde kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında, kentin meşhur lezzeti tava ciğer, halka dağıtıldı.

EDİRNE'de, ülke genelinde kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında, kentin meşhur lezzeti tava ciğer, halka dağıtıldı. Vatandaşların kuyruk oluşturduğu etkinlikte yaklaşık 300 kiloluk tava ciğer, 10 dakikada bitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde 21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Türk Mutfağı Haftası'nda Edirne'de kentin meşhur lezzeti tava ciğer dağıtımı yapıldı. Kentin tarihi simgesi Eski Cami önündeki etkinliğe TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soytürk, ciğerci esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik başlamadan dakikalar önce vatandaşlar stant önünde kuyruk oluşturdu. Milletvekili Aksal'ın da ciğer pişirdiği etkinlikte yaklaşık 300 kilo ciğer, dağıtılmaya başladıktan 10 dakika sonra tükendi.

Milletvekili Aksal, Edirne'nin 3 medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu belirterek, "Bu hafta Türk Mutfağı Haftası, Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Türkiye'nin lezzetleri tanıtılıyor. Elbette Edirne de çok zengin Osmanlı mutfağına ev sahipliği yapmış ama onun ötesinde 3 imparatorluğun yaşadığı Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadığı bir şehir. Dolayısıyla lezzetleri çok zengin. Biz de bu lezzetleri bu hafta tanıtıyoruz. Bugün de Edirne denince ilk akla gelen tava ciğeri ve badem ezmesi tanıtımı yapılıyor. Etkinlikler bütün hafta boyunca Edirne'mizin lezzetlerinin tanıtımıyla devam edecek" dedi.

'TÜRK MUTFAĞI ŞİFA DAĞITMAYA DEVAM EDİYOR'

Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Soytürk de, "Türk mutfağının zengin kültürünü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 21-27 Mayıs Haftası'nda Edirne Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bugün coğrafi işaretli Edirne'nin nefis tava ciğerini halkımıza ikram ediyoruz. Türk mutfağı şifa dağıtmaya devam ediyor. Sofralarımızda birlik, dayanışma bütün ritüeller var. Biz de Edirne'de tava ciğeriyle, badem ezmesiyle, bademli kurabiyesiyle coğrafi işaretli İpsala'nın pirincimizle, mantımızla, tarhanamızla, peynirimizle etkinliğimiz 1 hafta boyunca devam ettireceğiz" diye konuştu. (DHA)

EDİRNE'DE DAĞITILAN 300 KİLO CİĞER, 10 DAKİKADA TÜKENDİ
EDİRNE'DE DAĞITILAN 300 KİLO CİĞER, 10 DAKİKADA TÜKENDİ
EDİRNE'DE DAĞITILAN 300 KİLO CİĞER, 10 DAKİKADA TÜKENDİ
EDİRNE'DE DAĞITILAN 300 KİLO CİĞER, 10 DAKİKADA TÜKENDİ

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Tarihi Eski Cami gölgesinde dağıtılan 300 kilo ciğer kısa sürede tükendi Tarihi Eski Cami gölgesinde dağıtılan 300 kilo ciğer kısa sürede tükendi Edirne'de dağıtılan 300 kilo ciğer, 10 dakikada tükendi Edirne'de dağıtılan 300 kilo ciğer, 10 dakikada tükendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel EDİRNE'DE DAĞITILAN 300 KİLO CİĞER, 10 DAKİKADA TÜKENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EDİRNE'DE DAĞITILAN 300 KİLO CİĞER, 10 DAKİKADA TÜKENDİ - Son Dakika
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