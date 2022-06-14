Edirne'de dalgalara kapılan genç boğuldu - Son Dakika
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Edirne'de dalgalara kapılan genç boğuldu

14.06.2022 20:51
Edirne'de dalgalara kapılan genç boğuldu

Edirne'de arkadaşlarıyla birlikte denize gitmek üzere evden ayrılan Necdet Demir, Enez ilçesinde dalgalara kapılarak hayatını kaybetti.

Edirne'de arkadaşlarıyla birlikte denize gitmek üzere evden ayrılan Necdet Demir, Enez ilçesinde dalgalara kapılarak hayatını kaybetti.

Edirne'nin İpsala ilçesinde yaşayan Necdet Demir, arkadaşlarıyla birlikte yüzmeye gitmek için ailesinden izin alarak evden ayrıldı. Denize girerek eğlenmek için Enez ilçesine giden gençler burada bir süre denize girip yüzdükten sonra olumsuz hava şartlarının da etkisiyle dalgalanan denizde hayatta kalma mücadelesi verdi. Bölgede bulunan Medini İdacı yaptığı açıklamada, "Çığlıklar başladığında dalga çok yüksek olduğu için kaç kişi olduklarını suda göremedik. Çocuklar yüzerek, Allah'tan yüzmesi çok iyi olan arkadaşlar var aramızda ve bir tane de tekneyle çıktık. 3 tane kızı ve bir tane çocuğu, çocuğun bilinci kapalıydı. Çünkü bayağı su yutmuştu. Onu suni teneffüs ile bir arkadaşla hayata çevirdik. Suyun en az 2 metre derininden aldık, bilinci kapalıydı. Biz bunları kıyıya çıkardıktan sonra beşinci kişi olduğunu söylediler bize. Ondan sonra tekrar tekneyle suya açıldık ama beşinci kişiyi bulamadık." dedi.

Denize giren 5 gençten 4'ü vatandaşlar tarafından sudan çıkartılırken Recep Demir dalgaların arasında kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada Demir'in cansız bedenine ulaşıldı. Demir'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailesi ise yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Necdet Demir, İpsala, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de dalgalara kapılan genç boğuldu - Son Dakika

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