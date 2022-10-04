Edirne'de dar gelirli 41 ailenin evi enerji verimliğini artıracak şekilde yenilenecek - Son Dakika
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Edirne'de dar gelirli 41 ailenin evi enerji verimliğini artıracak şekilde yenilenecek

04.10.2022 17:30
Edirne'de dar gelirli 41 ailenin evi enerji verimliğini artıracak şekilde yenilenecek

Edirne'de dar gelirli 41 ailenin evi, enerji verimliğini artıracak şekilde yenilenecek.

Edirne'de dar gelirli 41 ailenin evi, enerji verimliğini artıracak şekilde yenilenecek.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu'na bağlı HORIZON 2020 çağrısında hibe almaya hak kazanan belediye, Sıfır Ayrımcılık Derneği ve Demir Enerji iş birliğinde proje hazırladı.

Projeden faydalanacak ailelerin belirlenmesi için belediye eski nikah salonunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde projede müdahale grubunda yer alacak 41 haneden 127 kişi ve kontrol grubunda bulunacak 44 haneden 125 kişi belirlendi.

Proje kapsamında müdahale grubunda yer alan evlerde, ihtiyaca yönelik çeşitli iyileştirmeler yapılacak. Evlerde ısınma ve rutubet gibi termal konfor şartlarında iyileştirmeler gerçekleştirerek, yenileme sonrası aile üyelerinin sağlığında meydana gelebilecek etkiler gözlemlenerek kayıt altına alınacak.

Kontrol grubunda olan evlerde ise herhangi bir müdahale yapılmayacak, sadece proje tarafından şart koşulan sağlık ve termal konfor bilgileri kayıt edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Projeyi devam ettirmek istediklerini dile getiren Gürkan, "Amacımız elimizin erdiği, gücümüzün yettiğince size destek olmak. Gönlümüz istiyor ki hepsini birden yapalım. Ama imkanları biliyorsunuz. Bu kurayı noter huzurunda en güvenilir şekilde yapıyoruz. Kuralarınızı kendiniz seçeceksiniz. Çıkanlar elbette sevinecek ama çıkamayanlar da üzülmesin. Şimdi olmazsa da ileride bu projeyi devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da projeyle evlerde enerji verimliliğini artırmayı ve enerji kayıplarının önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de dar gelirli 41 ailenin evi enerji verimliğini artıracak şekilde yenilenecek - Son Dakika

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