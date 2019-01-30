Edirne'de Deneyap Teknoloji Atölyesi Açılacak

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Cumhurbaşkanlığı'nın 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Türkiye genelinde 12 ilde açılacak olan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinden birisinin de Edirne'de kurulacağının belirtti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Cumhurbaşkanlığı'nın 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Türkiye genelinde 12 ilde açılacak olan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinden birisinin de Edirne'de kurulacağının belirtti.



Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Teknolojik Kalkınma Programı milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturacak ve teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi amaçlan DENEYAP Türkiye adı verilen teknoloji atölyelerinden biri Edirne'de kurulacak.



Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetişeceği teknoloji atölyelerinin ilk kısmı, Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon olmak üzere toplam 12 ilde açılacağını belirten Canalp,"Tüm Türkiye'de, geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen DENEYAP teknoloji atölyelerinden bir tanesi de Edirne'de açılacak ve tüm ülkede, hızlı bir şekilde yaygınlaştırılacak. Projenin 2020 yıl sonuna kadar 81 ildeki gençlerle buluşturulması planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı'nın 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu 81 ilde 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesi Projesi hayata geçirilecek." dedi.



Proje çerçevesinde kurulacak teknoloji atölyelerinde, yenilikçi bir eğitim modeli ile tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor.



Ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere iki yaş grubunda, 3 yıllık bir program olarak sunulan eğitimler ise tamamen ücretsiz olacak.



İlgili yaş grubunda bulunan öğrencilerin DENEYAP Teknoloji Atölyelerine katılabilmeleri için yapılacak iki aşamalı seçme sınavında başarılı olmaları gerekiyor.



Belirlenen 12 ilde, seçme sürecinin ilk aşaması olan yazılı sınav 17 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi tarafından ilgili illerde yapılacak sınavın başvuru dönemi ise 14 Ocak - 3 Şubat tarihleri olarak belirlendi. Sınav başvuruları, eğitimin kendisi gibi yine ücretsiz olacak.



DENEYAP Türkiye'nin bir parçası olmak isteyen gençler ve veliler, proje ile ilgili daha detaylı bilgi almak için deneyapturkiye.org internet adresi ziyaretçilerine hizmet veriyor.

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