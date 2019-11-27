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Edirne'de depo yangınında maddi hasar meydana geldi
6 saat önce
Edirne'de kum ocağı işleten şirketin şantiye deposunda meydana gelen yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Edirne'de kum ocağı işleten şirketin şantiye deposunda meydana gelen yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre Yıldırım Mahallesi'nde bir şirketin deposunda yangın çıktı.
Edirne İtfaiyesi müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu depoda maddi hasar meydana geldi.
Şantiyede şefi mühendis Selahattin Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi kendine yanma meydana getirecek bir unsurun bölgede ve depoda olmadığını belirterek kendilerinde deponun yakılmış olabileceği şüphesinin oluştuğunu ileri sürdü.
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