Son Dakika Haberleri: Edirne'de depo yangınında maddi hasar meydana geldi
Son Dakika Güncel Edirne'de depo yangınında maddi hasar meydana geldi - Son Dakika

Edirne'de depo yangınında maddi hasar meydana geldi

6 saat önce

Edirne'de kum ocağı işleten şirketin şantiye deposunda meydana gelen yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Edirne'de depo yangınında maddi hasar meydana geldi, System.String[]

Edirne'de kum ocağı işleten şirketin şantiye deposunda meydana gelen yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Yıldırım Mahallesi'nde bir şirketin deposunda yangın çıktı.

Edirne İtfaiyesi müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu depoda maddi hasar meydana geldi.

Şantiyede şefi mühendis Selahattin Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi kendine yanma meydana getirecek bir unsurun bölgede ve depoda olmadığını belirterek kendilerinde deponun yakılmış olabileceği şüphesinin oluştuğunu ileri sürdü.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar
İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:18:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de depo yangınında maddi hasar meydana geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]