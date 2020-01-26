Edirne'de depremzedeler için yardım kampanyası devam ediyor - Son Dakika

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında ısıtıcı, gıda, kullanılmamış kışlık giyecek ve battaniye yardımları yapıldı.

Yardımların kabul edildiği çadıra bırakılan eşyalar arasında oyuncağını veren bir çocuğun yazdığı "Sen de paylaş. Ben oynadım sen de oyna" notu yetkilileri duygulandırdı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yardım çadırını ziyaret ederek, duyarlı davranışları nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti.

Toplanan bu eşyaları AFAD koordinesinde hızlı bir şekilde deprem bölgesine ulaştıracaklarını ifade eden Helvacıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk halkının bu tür olaylarda dayanışma içerisinde olduğu aşikar. Herhangi bir afet durumunda ya da sosyal durum yaşadığımızda, birbirimize hemen yardım eli uzatan bir toplumuz. Allah bu afetleri bize bir daha yaşatmasın. Geçmişteki depremleri unutmadık. Ders alıyoruz. Eskiden günlerce ulaşılamayan yıkık binalara, AFAD hızlı bir şekilde ulaşıyor ve onlarca can kurtarıyor. Bu yardımda emeği bulunan herkese teşekkür ederim."