Edirne'de depremzedeler için yardım toplanıyor - Son Dakika

Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlara destek için AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam ediyor.

Edirneli vatandaşlar, kışlık giyecek, bot ve ısıtıcı gibi malzemeler getirerek yardım kampanyasına destek oluyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde oluşturulan "Yardım Koordinasyon Masası" koordinasyonunda gerçekleştirilen yardım kampanyası, 29 Ocak Çarşamba 16.00'a kadar devam edecek.

Edirne merkezin yanı sıra Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü'de kaymakamlık binalarında, Havsa'da Eski Sokullu İlkokulu binasına, Enez'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı binasında, İpsala'da Kapalı Spor Salonu'nda toplanan yardımlar, deprem bölgesindeki lojistik depolarına sevk edilecek.