Edirne'de deveci armudu hasadı - Son Dakika

Edirne'de deveci armudu hasadı

26.10.2020 09:09
Edirne'de deveci armudu hasadı, System.String[]

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünde yetiştirilen, iriliği, lezzeti ve 1 kiloya varan ağırlığı ile bilenen deveci armudunun hasadına başlandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünde yetiştirilen, iriliği, lezzeti ve 1 kiloya varan ağırlığı ile bilenen deveci armudunun hasadına başlandı. Üretici Nazım Çalık, "Bu armutlar özellikle Arap ülkelerine gidiyor. Avrupa bu tadı pek sevmiyor; çünkü daha az tatlı olanları tercih ediyor. Rusya, Azerbaycan, Katar gibi ülkelere gidiyor armutlar" dedi.

Uzunköprü'nün Altınyazı köyünde üreticiler, iriliği, lezzeti ve bazılarının 1 kiloya varan ağırlığı ile ilgi gören deveci armudunda hasat heyecanı yaşıyor. Daha önce ayçiçeği ve buğday ekimi yapan üreticilerin bir kısmı, verim kaybı yaşayınca deveci armudu yetiştirmeye karar verdi. Son günlerde sabahın ilk ışıklarıyla hasada başlayan üreticiler, gün boyu çalışıp, armutları topluyor. Geçen yıllara oranla üründe verimin artması ise üreticilerin yüzünü güldürdü. Üreticilerin bazıları, sezon öncesinde kilosu 3 liradan siparişini aldıkları armutlarını toplayıp, TIR'larla firmalara gönderiyor.

'AĞAÇ BAŞINA 40-50 KİLO VERİM ALIYORUZ'Deveci armudu üreticisi Nazım Çalık, daha önce Edirne'de bu armudun yetiştiriciliğinin olmadığını, köylerinde bazı üreticilerle armut yetiştirmeye başladıklarını söyledi. 50 dekar arazide deveci armudu yetiştirdiğini belirten Çalık, "Bu armutlar özellikle Arap ülkelerine gidiyor. Avrupa bu tadı pek sevmiyor; çünkü daha az tatlı olanları tercih ediyor. Rusya, Azerbaycan, Katar gibi ülkelere gidiyor bu armutlar. Biz aracı firmalara veriyoruz, onlar gönderiyor. Ağaç başına 40 ile 50 kilo arasında verim alıyoruz. 1 dekarı 9 tonu buluyor. Daha önce ayçiçeği, buğday ekiyorduk. Zaman ve şartlar zorlayınca değişik olarak bunu ekelim, dedik" diye konuştu. 'ÇOK LEZZETLİ'Deveci armudu hasadı yapan işçilerden Cansel Benzer de "Deveci armudu diğer armutlara göre çok farklı. Yılın bu zamanlarında toplamaya geliyoruz. Biraz zor toplamak ama zevkli bir iş. Sabah erken gelip, akşama kadar çalışıyoruz" dedi. Kurtbey köyünden evine katkıda bulunmak için armut hasadına geldiğini söyleyen Meliha Berberoğlu ise "Bu armut diğerlerine göre gerçekten çok lezzetli. Her işin olduğu gibi bunun da bir zorluğu var tabi ama üstesinden geliyoruz. Alıştık artık, bize kolay geliyor" diye konuştu.İşçilerden Hanife Sönmez de "Buraya yılın belirli zamanlarında geliyoruz, ekmeğimizi kazanıyoruz. Deveci armudu olduğu için çok büyük armutlar. Bize de bir kazanç oluyor, harçlığımız çıkıyor. Buradan kışlığımızı alıyoruz" dedi.

Edirne'de deveci armudu hasadı
Edirne'de deveci armudu hasadı
Edirne'de deveci armudu hasadı
Edirne'de deveci armudu hasadı
Edirne'de deveci armudu hasadı
Edirne'de deveci armudu hasadı
Edirne'de deveci armudu hasadı
Edirne'de deveci armudu hasadı
Edirne'de deveci armudu hasadı
Edirne'de deveci armudu hasadı
Edirne'de deveci armudu hasadı
Edirne'de deveci armudu hasadı
Edirne'de deveci armudu hasadı

Uzunköprü, Edirne, Avrupa, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de deveci armudu hasadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

'Korona partisi'nde yakalanan şahıstan ilginç savunma: Tamirciyim buraya tamir yapmaya geldim MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı
26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı         
09:10
Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor         
08:08
Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti         
07:31
Kuzenini tüfek ve bıçakla yaralayan şahıs evine giderek duş aldı Kuzenini tüfek ve bıçakla yaralayan şahıs evine giderek duş aldı         
07:13
Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu         
01:16
Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi         
23:23
Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı         
21:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek         
20:32
Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti         
20:09
20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü 20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü         
19:04
Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
18:39
Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli         
17:24
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 09:26:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de deveci armudu hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei