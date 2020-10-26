Edirne'de deveci armudu hasadı - Son Dakika

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünde yetiştirilen, iriliği, lezzeti ve 1 kiloya varan ağırlığı ile bilenen deveci armudunun hasadına başlandı. Üretici Nazım Çalık, "Bu armutlar özellikle Arap ülkelerine gidiyor. Avrupa bu tadı pek sevmiyor; çünkü daha az tatlı olanları tercih ediyor. Rusya, Azerbaycan, Katar gibi ülkelere gidiyor armutlar" dedi.

Uzunköprü'nün Altınyazı köyünde üreticiler, iriliği, lezzeti ve bazılarının 1 kiloya varan ağırlığı ile ilgi gören deveci armudunda hasat heyecanı yaşıyor. Daha önce ayçiçeği ve buğday ekimi yapan üreticilerin bir kısmı, verim kaybı yaşayınca deveci armudu yetiştirmeye karar verdi. Son günlerde sabahın ilk ışıklarıyla hasada başlayan üreticiler, gün boyu çalışıp, armutları topluyor. Geçen yıllara oranla üründe verimin artması ise üreticilerin yüzünü güldürdü. Üreticilerin bazıları, sezon öncesinde kilosu 3 liradan siparişini aldıkları armutlarını toplayıp, TIR'larla firmalara gönderiyor.