Edirne'de devrilen LPG yüklü tankerin kaldırılmasıyla ilçe yolu trafiğe açıldı - Son Dakika
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Edirne'de devrilen LPG yüklü tankerin kaldırılmasıyla ilçe yolu trafiğe açıldı

29.06.2022 20:06

Edirne'nin İpsala ilçesinde devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle trafiğe kapanan Meriç yolu, tankerin kaldırılmasıyla açıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle trafiğe kapanan Meriç yolu, tankerin kaldırılmasıyla açıldı.

İlçedeki bir akaryakıt istasyonuna LPG getiren tanker, ilçeye 1 kilometre kala tarlaya devrildi.

Sürücünün haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tankerden LPG sızma ihtimaline karşı yol, jandarma tarafından çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İpsala'ya Meriç istikametinden girişler, Turpçular köyü istikametinden sağlandı.

Devrilen tankerin, vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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Edirne'de LPG yüklü tanker devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı Edirne'de LPG yüklü tanker devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı Yoldan çıkan tanker karşı şeride geçti yol trafiğe kapandı Yoldan çıkan tanker karşı şeride geçti yol trafiğe kapandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de devrilen LPG yüklü tankerin kaldırılmasıyla ilçe yolu trafiğe açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de devrilen LPG yüklü tankerin kaldırılmasıyla ilçe yolu trafiğe açıldı - Son Dakika
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