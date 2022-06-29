Edirne'de LPG yüklü tanker devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Edirne'de LPG yüklü tanker devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı

29.06.2022 18:47

Edirne'de LPG yüklü tanker devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı Edirne'de yol kenarına-devrilen LPG yüklü tır paniğe neden oldu.

Edirne'de LPG yüklü tanker devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı

EDİRNE - Edirne'de yol kenarına-devrilen LPG yüklü tır paniğe neden oldu. Devrilen LPG yüklü tanker havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy yolu üzerinde LPG yüklü tanker devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce patlama riskine karşı güvenlik önlemleri alınırken yol ulaşıma kapatıldı. LPG yüklü tanker için kurtarma çalışması başlatıldı.

Öte yandan İpsala'dan Sultanköy istikametine gitmek isteyen otomobiller Turpçular Köyü yoluna yönlendirildi.

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Kaynak: İHA

İpsala, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de LPG yüklü tanker devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de LPG yüklü tanker devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı - Son Dakika
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