Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker paniğe neden oldu - Son Dakika
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Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker paniğe neden oldu

30.06.2022 00:58
Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker paniğe neden oldu

Edirne'de yol kenarına devrilen LPG yüklü tanker paniğe neden oldu.

Edirne'de yol kenarına devrilen LPG yüklü tanker paniğe neden oldu. Devrilen LPG yüklü tanker havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy yolu üzerinde LPG yüklü tanker devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce patlama riskine karşı güvenlik önlemleri alınırken yol ulaşıma kapatıldı. LPG yüklü tanker için kurtarma çalışması başlatıldı.

Öte yandan İpsala'dan Sultanköy istikametine gitmek isteyen otomobiller Turpçular köyü yoluna yönlendirildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker paniğe neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker paniğe neden oldu - Son Dakika
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