Edirne'de devrilen otomobilde sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika

Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralı sürücüyü, müdahale ettikten sonra bulunduğu yerden çıkardı.

Kazayı gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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