Edirne'de devrilen otomobilde sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika

Edirne'de devrilen otomobilde sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kapıkule Sınır Kapısı-Edirne yolunda E.K'nin kullandığı 22 FH 810 plakalı araç, yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazayı gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralı sürücüyü, müdahale ettikten sonra bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralı sürücü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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