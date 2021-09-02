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EDİRNE'DE DEZAVANTAJLI KADINLARIN EL EMEKLERİ, ABD YOLCUSU - Son Dakika

EDİRNE'DE DEZAVANTAJLI KADINLARIN EL EMEKLERİ, ABD YOLCUSU

02.09.2021 14:15

EDİRNE'de dezavantajlı vatandaşların ağırlıkla yaşadığı Menzilahir ve Umurbey Mahallesi'nde kurulan Sosyal Hizmet Merkezi'nde kadınların tamamen el emeğiyle ürettiği giysi ve ev tekstili ürünler Amerika'ya ihraç edilmeye hazırlanıyor.

EDİRNE'de dezavantajlı vatandaşların ağırlıkla yaşadığı Menzilahir ve Umurbey Mahallesi'nde kurulan Sosyal Hizmet Merkezi'nde kadınların tamamen el emeğiyle ürettiği giysi ve ev tekstili ürünler Amerika'ya ihraç edilmeye hazırlanıyor. Merkezde 11 yıldır öğretmenlik yapan Şükriye Bilgiç, ilk parti ürünlerin Eylül ayı içerisinde kıta ötesine gönderileceğini belirterek, Gerçekten çok heyecanlıyız bu konuda. Burada hep beraberiz, biz bir bütünüz. Bu artık büyük işler yapacağız anlamına geliyor bizim için dedi.

Edirne'de Roman vatandaşların ağırlıkla yaşadığı Menzilahir ve Umurbey Mahallesi'nde, dezavantajlı kadınların ev ekonomilerine katkı sağlayabilmeleri amacıyla İl Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün kurduğu Sosyal Hizmet Merkezi örnek bir girişimcilik hikayesi yazmaya hazırlanıyor. Merkezde kurs gören 30 kadının kurduğu Valide Kadın Girişim Kooperatifi, ürettikleri giysi ve ev tekstili ürünleri Amerika'ya ihraç etmek üzere geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir firmayla anlaşma sağladı. Emeklerinin değer kazanmasının heyecanını yaşayan kadınlar, kıta ötesine gönderilecek ürünleri yetiştirmek için tüm gün çalışmaya devam ediyor.

'İLK SEVKİYAT 10 EYLÜL'DE'

Merkezde 11 yıldır öğretmenlik yapan Şükriye Bilgiç, çok heyecanlı olduklarını belirterek, başarı hikayesinin temelinin kentte haziran ayında gerçekleştirilen lavanta şenliğinde atıldığını söyledi. Bilgiç, Edirne'de düzenlenen lavanta şenliğinde Tekirdağ'daki bu firma oraya geldi. Bahçeyi gezmelerinin ardından bizim standımızı gördüler. Bunları nasıl sattığımızı sordular. Onlara yardımcı olduk. Bir kartımızı verdik onlara ve 2 ay sonra bize dönüş sağladılar. Hırkalarımız, berelerimiz, atkılarımız, çantalarımızı üretmeye başladık. Ayın 10'unda Amerika'ya ilk sevkiyatımızı yapacağız. Bu şekilde hikayemiz başladı. Gerçekten çok heyecanlıyız bu konuda. Burada hep beraberiz, biz bir bütünüz. Hepimizin adına çok güzel bir duyguydu o imzayı atmak. Bu artık büyük işler yapacağız anlamına geliyor bizim için şeklinde konuştu.

Faaliyet gösterdikleri mahallelerin dezavantajlı ailelerden oluştuğunu belirten Bilgiç, Burası dezavantajlı bir mahalle, 11 yıldır burada çalışıyoruz öğrencilerimizle. Ürettiklerimizi bir bütün olarak nasıl satabiliriz diye düşünürken kooperatifimizi kurduk. Kooperatif üyesi kadınlarımız burada ürettiklerini satıp güzel kazançlar elde ediyorlar. Tığ ve şişle bebek, motif örüyorlar. Atkılar, hırkalar, bereler, su mataralarına kılıflar örüyorlar diye konuştu.

'BANGLADEŞ'E DE BEBEK GÖNDERDİK'

Daha önce Bangladeş'e de el örmesi bebekler gönderdiklerini söyleyen Bilgiç, Daha önce Bangladeş'e bebekler gönderdik. Ankara'da bir oyuncak firmasına bir çok bebek ürettik. Burada tamamen gönüllülük esasına dayalı çalışıyor kadınlarımız. Yaptıkları ürünlerine adedine göre ücretlendiriliyorlar. Dolayısıyla bir insanın para kazanması çok değerli. Çocuklarının eğitimine katkıda bulunuyorlar, eşlerine yardım ediyorlar ifadelerini kullandı.

'EV EKONOMİMİZE KATKI SAĞLIYORUZ'

Uzun süredir eğitim merkezinde çalışan Sevinç Gökçen, ürünlerinin değer bulduğu için çok mutlu olduklarını belirtti. Gökçen, Şu anda yardım için geliyorum. Çok mutluyuz ürünlerimiz değer bulduğu için. Arkadaşlarımızla güzel şeyler yapıyoruz. Ev ekonomimize bu şekilde katkı sağlamış oluyoruz, çocuklarımıza bir şeyler alabiliyoruz. Elimizden geldiği kadar yeni arkadaşlara da destek oluyoruz dedi.

'İYİ Kİ BURASI VAR'

12 yıldır merkezde çalışan Burcu Bati ise, El emeği örgüler yapıyoruz. Atkı, bere, kıyafet ve bebekler dikiyoruz. Ürünlerimiz artık Amerika'ya gidecek. Geçimimizi daha iyi sağlamış olacağız, evimize katkımız oluyor, refahımız artıyor. Bizi görüp burada başlamak isteyen arkadaşlarımız da oluyor. İyi ki burası var diye konuştu.

EDİRNE'DE DEZAVANTAJLI KADINLARIN EL EMEKLERİ, ABD YOLCUSU
EDİRNE'DE DEZAVANTAJLI KADINLARIN EL EMEKLERİ, ABD YOLCUSU
EDİRNE'DE DEZAVANTAJLI KADINLARIN EL EMEKLERİ, ABD YOLCUSU
EDİRNE'DE DEZAVANTAJLI KADINLARIN EL EMEKLERİ, ABD YOLCUSU

Amerika Birleşik Devletleri, Tekirdağ, Edirne, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE DEZAVANTAJLI KADINLARIN EL EMEKLERİ, ABD YOLCUSU - Son Dakika


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