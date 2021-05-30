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Edirne'de dezavantajlı öğrenciler atık malzemelerden rengarenk çiçek yetiştirme alanları oluşturdu - Son Dakika

Edirne'de dezavantajlı öğrenciler atık malzemelerden rengarenk çiçek yetiştirme alanları oluşturdu

30.05.2021 14:32
Edirne'de dezavantajlı öğrenciler atık malzemelerden rengarenk çiçek yetiştirme alanları oluşturdu, System.String[]

Edirne'de dezavantajlı öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde geri dönüşüm malzemelerini kullanılabilir hale getirdi.

Edirne'de dezavantajlı öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde geri dönüşüm malzemelerini kullanılabilir hale getirdi.

Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri atık plastik, cam, konserve kutuları ve eskimiş mutfak eşyalarını renklendirerek çiçek yetiştirme alanları oluşturdu.

Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü İkram Kalkan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne katkı sağlamak amacıyla Sanatımla Doğayı Renklendiriyorum Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin proje sayesinde derslerdeki kazanımlarını pekiştirdiğini belirten Kalkan, "Mutlu çocuklar, güçlü Türkiye vurgusu üzerinde durarak öğrencilerimizi pandemi döneminde de yalnız bırakmadık." dedi.

Fen Bilimleri Öğretmeni Işın Ayar da öğrencilerle geri dönüşüm üzerine çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Pandemi döneminde öğrencilerin teknolojiye çok fazla yöneldiğini vurgulayan Ayar, "Tablet ve telefon bağımlılığına dönüştü bu süreç. Öğrencilerin projeyle tek düze yaşamlarını renklendirmek istedik. Atölyemizde çeşitli geri dönüşüm ürünlerini kullanılabilir hale getirdik öğrencilerimizle. Ayrıca öğrencilerimize çiçek yetiştirme bilinci kazandırdık." diye konuştu.

Rehberlik Öğretmeni Dilek Kaya da salgın döneminde uyguladıkları projeyle öğrencilere psikolojik destek sağladıklarını ifade etti.

Bu süreçte öğrencilerin evde sıkıldığını anlatan Kaya, "Sürekli evde ve hareketsiz yaşamları vardı. Öğrencilerimiz üretken hale geldiler ve öz güvenleri arttı." dedi.

Kaya, öğrencilerin Sanatımla Doğayı Renklendiriyorum Projesi'yle üretmeye devam ettiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de dezavantajlı öğrenciler atık malzemelerden rengarenk çiçek yetiştirme alanları oluşturdu - Son Dakika


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