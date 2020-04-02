Edirne'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Edirne Belediyesi, Kovid-19 salgını nedeniyle başlattığı dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar tüm kurum ve kuruluşlar, sağlık ocakları, eczaneler, fırınlar gibi halkın yoğunlukla bulunduğu alanlar dezenfekte edildi.

Çalışmalar 216 personel ve 56 araçla cadde ve sokaklarda da devam ediyor.

Belediye, dezenfektan çalışmalarının daha etkili olması için bünyesine yeni ekipmanlar da dahil etti.

Bu kapsamda 2 arazöz aracına takılmak için püskürtme aparatı alındı. Vatandaşların sosyal mesafeyi koruması konusunda da 50 bin broşür, 10 bin afiş, 25 bilbord ile bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dezenfektanların daha geniş alanlara yayılmasını sağlayacak olan bu aparatları inceledi, ekiplerden bilgi aldı.

Ayrıca cadde ve sokakların dezenfekte edilmesi için 9 ton konsantre dezenfektan takviyesi yapıldı.



Gürkan, Edirne merkezde bulunan tüm kamu ve kuruluşlarda dezenfektan işlemi gerçekleştirdiklerini, halkın sıklıkla kullandığı alanlarda da ilk günden beri dezenfektan çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.



Kent genelinde 24 mahalledeki cadde ve sokakların da dezenfekte edildiğini aktaran Gürkan, "Hepimizin sağlığı için evde kal" çağrısını yineledi.