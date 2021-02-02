Edirne'de din görevlilerinden İdlib'e yardım - Son Dakika

Edirne'de din görevlilerinden İdlib'e yardım

02.02.2021 09:11
Edirne'de din görevlilerinden İdlib'e yardım, System.String[]

Edirne Müftülüğü personeli ve din görevlileri İdlib'e yardım gönderdi.

Edirne Müftülüğü personeli ve din görevlileri İdlib'e yardım gönderdi.

Müftülükten yapılan açıklamada, iç savaş nedeniyle İdlib'de kamplarda yaşayanların sel felaketi nedeniyle zor günler geçirdiği, kalacak çadırı dahi olmadığı belirtildi.

Kur'an kursu öğreticileri ve personelinin ilk etapta 2 briket ev bedelini, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) ulaştırılmak üzere İl Müftüsü ve TDV Edirne Şube Başkanı Alettin Bozkurt'a teslim ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkurt, bu bağışın tüm Türkiye'de büyük bir yardım seferberliğine başlangıç olacağına inandığını belirtti.

İdlib'de kamplarda kalanların zorlu kış şartları nedeniyle ciddi yaşam mücadelesi verdiğini aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"İdlib'deki kardeşlerimizi bu zor günlerinde yalnız bırakmamak hepimizin üzerine bir kulluk vazifesidir. Yangında kaybettiğimiz müftülük binamız nedeniyle Suriye'deki kardeşlerimizi şu anda en iyi biz anlıyoruz.

Personelimiz ve din görevlilerimizin en zor anlarında bile ihtiyaç sahibi kardeşlerini unutmayıp onların yanında olmaları gerçekten benzeri az görülecek bir fedakarlık örneğidir. Türkiye her zaman olduğu gibi şu anda da ihtiyaç sahibi kardeşleri için üzerine düşeni yapıyor."

Edirne, İdlib, Savaş, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de din görevlilerinden İdlib'e yardım - Son Dakika


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