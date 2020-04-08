Edirne'de dışarı çıkma yasağına uymayan kişiye 3 bin 150 lira ceza - Son Dakika

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Edirne'de dışarı çıkma yasağına uymayan kişiye 3 bin 150 lira ceza
6 saat önce
Edirne'de dışarı çıkma yasağına uymayan kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildi.
Edirne'de dışarı çıkma yasağına uymayan kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildi.
Polis ekipleri, Enez ilçesinde yaptıkları uygulamada "Dur" ihtarına uymayan bir aracı bir süre sonra durdurdu.
Araç sürücüsünün Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre dışarı çıkma yasağı emrine aykırı hareket ettiği tespit edildi.
Sürücüye 3 bin 150 lira idari ceza uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:00 Kaynak: AA
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