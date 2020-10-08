Edirne'de disleksi farkındalık çalışmaları yürütüldü - Son Dakika

Edirne'de Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Edirne Temsilciliği işbirliği ile Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklara "disleksi" taraması, bakım personeline yönelik ise "disleksi farkındalık eğitimi" verildi.

Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Edirne Temsilcisi öğretmen Açelya Sivrikaya Giray, eğitimde yaptığı konuşmada, okuma güçlüğü olan disleksinin, zeka ile ilgili herhangi bir yetersizlik olmadığını belirtti.

Disleksiye sahip çocukların zeka ölçümleri yapıldığında, normal ve normal üstü zekaya sahip olduklarının gözlemlendiğini ifade eden Giray, konuşmasına şöyle devam etti:

"Disleksi, hastalık değildir. ilaçlı tedavisi yoktur. Tek tedavisi erken tanılama, erken eğitim müdahalesidir. Okul öncesi dönemlerde belirtilen disleksiye yorumlansa da disleksi tanısı, ilkokul döneminde konulabilir. Şüphe duyulan çocukların alanında söz sahibi kişiler tarafından değerlendirilmesi ve gerekli görüldüğünce üniversite ya da devlet hastanelerinde çocuk psikiyatrisi bölümlerindeki uzmanlar ile görüştürülmeleri ardından Rehberlik Araştırma Merkezlerine gitmeleri gerçekleştirilmelidir. Hem hastane hem RAM raporu olan çocuğun okuluna bu raporlar iletilmelidir.

Okul rehber öğrenmeni bireyselleştirilmiş eğitim programı planı yapar ve çocuğun özel ve destekleyici eğitim hakkı almasını sağlar. Disleksi tanısı konulan çocuklara ve ailelerine yönelik yönlendirici ve destekleyici olması açısından artık Edirne'de Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Temsilciliği var. Derneğimize ulaşan tüm aileleri en iyi şekilde yönlendiriyor ve destekliyoruz."

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ise disleksinin, zihinsel bir yetersizlik olmadığını, öğrenme farkındalığı olduğunu belirterek eğitimde emeği geçen başta Giray olmak üzere herkese teşekkür etti.

Eğitim sonunda katılımcılara; hizmet içi eğitim kapsamında katılım belgeleri verildi.