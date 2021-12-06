Edirne'de doğaseverler "Trak" rotasında yürüyüş yaptı - Son Dakika

Edirne'de doğaseverler, kentin doğal ve tarihi güzelliklerini içinde barındıran "Trak Yürüyüş Parkuru"nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, Bulgaristan sınırında yer alan parkurun kilometrelik etabını yürüdü.

Lalapaşa ilçesi Hacıdanişment köyündeki Trakların izlerini taşıyan "dolmen"den başlayan doğa yürüyüşü "menhir mezarları"nın bulunduğu alanda devam etti.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, yaptığı yazılı açıklamada, tarihi bir rotada yürüyüş yaptıklarını belirtti.

Güzel ve sorunsuz bir etkinlik gerçekleştirildiğini aktaran Altun şunları kaydetti:

"Lalapaşa ilçesinin Hacıdanişment köyü yakınlarında yer alan dolmeni görerek başladığımız yürüyüşümüzde, ilk molamızı menhirlerin olduğu bölgede verdik. Böylece MÖ 1400'lerde bu bölgede yaşayanların iki tür mezar şeklini görmüş olduk. Daha sonra gün boyu bizi sarıp sarmalayan sisin eşliğinde 17 kilometrelik yürüyüşümüzü tamamladık. Trakların izinde yürümek ve doğada olmak çok güzeldi."