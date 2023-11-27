Edirne\'de doğum gününü kutlayan kadın evinde ölü bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde arkadaşları ile önceki akşam doğum gününü kutlayan kadın, ertesi sabah evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre; önceki akşam arkadaşları ile doğum gününü kutlayan Gülçin Altan'dan sabah haber alamayan arkadaşları, Altan'ın Yeni Mahalle'deki aynı apartmanda yaşadığı komşularına haber verdi. Komşuların kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmayınca, akrabaları eve girdi. Gülçin Altan'ın hareketsiz halde sandalyenin üzerine oturduğunu gören yakınların sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Altan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gülçin Altan'ın cansız bedeni Keşan Devlet Hastanesi morguna, oradan da detaylı otopsisi için Edirne Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE