 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de doğum gününü kutlayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Edirne'de doğum gününü kutlayan kadın evinde ölü bulundu

Edirne'nin Keşan ilçesinde doğum gününü kutlayan kadın, ertesi sabah evinde ölü bulundu. Arkadaşları tarafından haber verilen sağlık ekipleri, Altan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Edirne\'de doğum gününü kutlayan kadın evinde ölü bulundu
27.11.2023 - 17:06,  Güncelleme: 17:10
Abone Ol

Edirne'nin Keşan ilçesinde arkadaşları ile önceki akşam doğum gününü kutlayan kadın, ertesi sabah evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre; önceki akşam arkadaşları ile doğum gününü kutlayan Gülçin Altan'dan sabah haber alamayan arkadaşları, Altan'ın Yeni Mahalle'deki aynı apartmanda yaşadığı komşularına haber verdi. Komşuların kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmayınca, akrabaları eve girdi. Gülçin Altan'ın hareketsiz halde sandalyenin üzerine oturduğunu gören yakınların sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Altan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gülçin Altan'ın cansız bedeni Keşan Devlet Hastanesi morguna, oradan da detaylı otopsisi için Edirne Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de doğum gününü kutlayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika


17:44
Herkes aynı soruyu soruyor! Bu kadar parayı nasıl taşıdın Arda? Herkes aynı soruyu soruyor! Bu kadar parayı nasıl taşıdın Arda?
17:27
Futbolda dolandırıcılık davasında yeni detay! Emre, Acun'dan da borç para almış Futbolda dolandırıcılık davasında yeni detay! Emre, Acun'dan da borç para almış
16:40
Büyük ses getiren VAR kayıtları gerçek mi? Resmen yanıt geldi Büyük ses getiren VAR kayıtları gerçek mi? Resmen yanıt geldi
16:39
Arap basınının iddiası: İsrail ve Hamas, ateşkesin uzatılması konusunda uzlaştı Arap basınının iddiası: İsrail ve Hamas, ateşkesin uzatılması konusunda uzlaştı
16:35
Tutuklu Sezgin Polat ile eşi boşanıyor mu? Şükran Polat'tan yalanlama geldi Tutuklu Sezgin Polat ile eşi boşanıyor mu? Şükran Polat'tan yalanlama geldi
16:35
Çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören teklif Meclis'e sunuldu Çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören teklif Meclis'e sunuldu
16:12
Müstehcen yayınlarla para toplayan kadın 5 aylık hamileymiş Müstehcen yayınlarla para toplayan kadın 5 aylık hamileymiş
15:50
Rusya'yı şiddetli fırtına vurdu! Olağanüstü hal ilan edildi, 1,9 milyon kişi elektriksiz kaldı Rusya'yı şiddetli fırtına vurdu! Olağanüstü hal ilan edildi, 1,9 milyon kişi elektriksiz kaldı

Son Dakika
17:44 Herkes aynı soruyu soruyor! Bu kadar parayı nasıl taşıdın Arda?
17:27 Futbolda dolandırıcılık davasında yeni detay! Emre, Acun'dan da borç para almış
16:40 Büyük ses getiren VAR kayıtları gerçek mi? Resmen yanıt geldi
16:39 Arap basınının iddiası: İsrail ve Hamas, ateşkesin uzatılması konusunda uzlaştı
16:35 Tutuklu Sezgin Polat ile eşi boşanıyor mu? Şükran Polat'tan yalanlama geldi
16:35 Çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören teklif Meclis'e sunuldu
16:12 Müstehcen yayınlarla para toplayan kadın 5 aylık hamileymiş
15:50 Rusya'yı şiddetli fırtına vurdu! Olağanüstü hal ilan edildi, 1,9 milyon kişi elektriksiz kaldı
15:46 The Brian Jonestown Massacre'ın grubunun üyeleri, konser esnasında birbirine girdi
15:41 En düşük maaş 50 bin TL! Milli Eğitim Bakanlığı bilişim personeli alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2023 17:52:54. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de doğum gününü kutlayan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement