Edirne'de düzenlenen operasyonda " dolandırıcılık" suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, E.D, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Bulgaristan uyruklu N. Mustafa'nın banka hesabına ilk önce 6 bin 560 avro gönderdiğini, daha sonra da kendisinden 10 bin avro istediğini belirterek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa ve onunda birlikte bankadan parayı çekmeye gelen E.V. Yordanov'u suç üstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.