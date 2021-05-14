Dolu ve sağanak etkili oldu - Son Dakika

Hamas görüntüleri ilk kez yayınladı! İşte zalim İsrail'i kalbinden vuran Ayyaş roketleri

UEFA gönül aldı! Türkiye'ye iki final birden verildi

15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben

Tüm para trafiği ortaya çıktı! Sezgin Baran Korkmaz, 86 milyon doları ABD'ye uçurmuş

Katliam gibi olay! Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenlere de ateş açtı

Erdoğan'dan kademeli normalleşme müjdesi: Pazartesi gününden itibaren takvimi başlatıyoruz

Edirne'de dolu ve gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı yağış, öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

Dolu olarak başlayan yağış, zamanla yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, gök gürültülü sağanağın hafta başına kadar etkili olması bekleniyor.