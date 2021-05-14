Dolu ve sağanak etkili oldu - Son Dakika

Edirne'de dolu ve gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı yağış, öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.
Dolu olarak başlayan yağış, zamanla yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.
Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, gök gürültülü sağanağın hafta başına kadar etkili olması bekleniyor.
Kaynak: AA
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