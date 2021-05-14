Edirne'de, dolu ve sağanak etkili oldu - Son Dakika

EDİRNE'de, akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Edirne'de akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Şiddetli yağışla birlikte cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Yağmura yakalananlar saçakların altına sığınırken, göle dönen yollarda araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurun şiddetini artırıp bazı bölgelerde dolu ile birlikte yağması ise özellikle üreticiler arasında tedirginlik yarattı. Meteoroloji yetkilileri yağmurun gece de etkili olacağını söyledi.