Edirne'de dolu yağışı buğday tarlalarına zarar verdi

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde dün gece etkili olan dolu yağışı, ilçeye bağlı 6 köyde buğday tarlalarına zarar verdi. Buğdayların başak ve kökleri zarar görürken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek hasar tespit çalışması başlattı.

Uzunköprü'de dün gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı, ekili arazilerde zarara yol açtı. Özellikle Danışment, Bıldır, Sultanşah, Turnacı, Elmalı, Sipahi ve Yağmurca köylerinde buğday tarlaları zarar gördü. Köylüler, zararlarının karşılanması için yetkililerden yardım istedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, gün boyu bölgede zarar tespit çalışması yaptı. Zararın Elmalı ve Bıldır köylerinde daha büyük olduğu ifade edildi.

Uzunköprü Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada ziraat mühendislerinin sahada kontrollerinin sürdüğü bildirildi. Açıklamada, "Ziraat mühendislerimiz Danışment, Bıldırköy, Sultanşah, Turnacı, Elmalı, Sipahi ve Yağmurca köylerini ziyaret ederek gerçekleşen dolu yağışı sonrası arazi kontrollerini sağladılar. Tüm çiftçilerimizin arazi kontrollerini gerçekleştirmeleri ve ürün sigortası bulunan çiftçilerimizin hasar tespiti için en kısa sürede başvurularını yapmaları önemle rica olunur. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun" denildi.