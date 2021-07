Edirne'de dolu, yüzlerce dekar tarım arazisine zarar verdi - Son Dakika

EDİRNE'de, dün fırtınanın ardından etkili olan yağmurla birlikte gelen dolu, merkeze bağlı İskender köyünde yüzlerce dekar ekili ayçiçeği ve buğday tarlasında zarara yol açtı. Zararlarının büyük olduğunu söyleyen İskender Köyü Muhtarı Selçuk Meriç, "Yaklaşık 10 dakika boyunca fırtına esti, çatılar uçtu, elektrik telleri koptu. Ondan sonra gelen dolu yağışı ile birlikte ürünlerimiz gitti. Dolunun vurduğu bütün istikamette buğdaylarımız, ayçiçeklerimiz, mısırlarımız gitti. Hasarımız çok büyük" dedi.

Bazı evlerin dış cephelerindeki boyaların döküldüğü görüldü. Fırtınanın ardından etkili olan dolu yağışının köylerine büyük zarar verdiği söyleyen İskender köyü Muhtarı Selçuk Meriç, "Akşamüstü hava bir anda karardı. Yaklaşık 10 dakika boyunca fırtına esti, çatılar uçtu, elektrik telleri koptu. Ondan sonra gelen dolu yağışı ile birlikte ürünlerimiz gitti. Dolunun vurduğu bütün istikamette buğdaylarımız, ayçiçeklerimiz, mısırlarımız gitti. Hasarımız çok büyük. Sigortalı yerler var, sigortası olmayan yerler var. Özellikle sigortası olmayanlar ne yapacak hiç bilmiyoruz. Tarlalarımız hasar gördü, çatılarımız uçtu, elektrik telleri koptu. Yani bildiğiniz savaş alanı gibi oldu. Bundan sonra artık hasar tespit çalışmaları yapacağız, başka yapılacak bir şey yok" dedi.'O KADAR ŞİDDETLİYDİ Kİ, DIŞARI ÇIKIP BAKAMADIK'Dolu ve fırtınanın çok şiddetli olduğunu söyleyen köylülerden Ferhat Karaağaç, "Tufan, fırtına ile birlikte geldi. O kadar şiddetliydi ki, dışarı çıkıp bakamadık bile. Her şey bittikten sonra bir geldik, baktık tarlalar gitmiş. Gerçekten çok korktuk. Ben 65 yaşındaydım, bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim" diye konuştu.Doğal afet yaşadıklarını belirten Sermet Dikmeşe'de, "Akşam saatlerinde doğal afet yaşadık. Tarım arazilerinde, buğday ve ayçiçeklerinde büyük hasarımız var. Yüzde 50-60, bazı bölgelerde yüzde 100'e kadar hasarımız var. 20 dakika boyunca etkili yağış oldu, korktuk. Devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz. Bilhassa sigortasız yerlerimiz var, buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.'RÖMORKUN ALTINA GİRDİM, CANIMI KURTARDIM'Dolu yağışında çok korktuğunu ve traktör römorkun altına girdiğini söyleyen Mutlu Özdemir ise "Akşamüzeri 5-6 sıraları tarladaydım. Traktör üzerinde doluya yakalandım. O an çok kötüydü, korkutucuydu. Römorkun altına girdim canımı kurtarmak için. O anları yaşarken çok korktum, ölüm korkusu da yaşadım. Halimiz perişan. Yerlerimizin çoğunda sigorta yok. Benim yerlerimin de çoğunda yok. Bu yaz da düğünüm var. Borcumuz, harcımız var, ne yapacağımızı bilmiyoruz. O nedenle yetkililerden yol göstermelerini bekliyoruz. Bu ürünlerden aldığım parayla düğün yapacaktım ağustos ayında. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. 100-120 bin lira kaybım var" dedi.'SALAVAT GETİRDİK'Dolu yaşında evlerin dış cephelerine büyük zarar gören Müjgan Karaağaç, evin içine sakladıklarını söyleyerek, "Duvarlardaki mantolamaların halini görüyorsunuz. Bahçelerimiz batık, her yeri toplamaya çalışıyoruz. Zararımız büyük. Çok korktuk, çocuklarımız da çok korktu. İçeride saklandık, salavat getirdik. Ben daha önce bu denli şiddetlisini görmemiştim" ifadelerinde bulundu.AZAD'IN DURUMU KRITIK

Öte yandan Edirne'de dün sel sularına kapılıp tutunduğu doğalgaz borusundan elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Azad Yapşıklı'nın (14) Edirne 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Tedavisi süren Yapşıklı'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.