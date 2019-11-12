Son Dakika Haberleri: Edirne'de dolunay fotoğrafseverlere doyumsuz anlar yaşattı
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Edirne'de dolunay fotoğrafseverlere doyumsuz anlar yaşattı

6 saat önce

Edirne'de akşam saatlerinde kentin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.

Edirne'de dolunay fotoğrafseverlere doyumsuz anlar yaşattı, System.String[]

Edirne'de akşam saatlerinde kentin üzerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu.

Gün batımının ardından görülen dolunay, kentteki tarihi eserlerle ayrı bir görsel şölen sundu.

Özellikle Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi, dolunayla kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Fotoğraf tutkunları da bu anı ölümsüzleştirdi.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 07:42 Kaynak: AA
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