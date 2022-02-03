Üye Girişi
İSTANBUL-EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 12 GÖÇMENİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL-EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 12 GÖÇMENİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ

03.02.2022 03:40

YUNANİSTAN sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri gece saatlerinde Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi.

YUNANİSTAN sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri gece saatlerinde Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanistan birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetmiş, donma riski altındaki diğer göçmenler de kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri Edirne'den alınarak gece saatlerinde Yenibosna Adli Tıp Kurumuna getirildi.

İSTANBUL-EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 12 GÖÇMENİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ
İSTANBUL-EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 12 GÖÇMENİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ
İSTANBUL-EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 12 GÖÇMENİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ

YORUMLAR
500

Yunanistan, Yenibosna, Adli Tıp, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 12 GÖÇMENİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:50 Çobanın korkunç sonu! Koyunları kurtarmak isterken uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi
00:45 Mersin'den gece yarısı feci haber! Kafası dorse ile lastik arasında sıkışan tır şoförü hayatını kaybetti
00:42 Bağırış sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Taksi şoförü ile yolcu, sokakta yumruk yumruğa kavga etti
00:29 Eğlence mekanında aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu
00:21 Kanalizasyon boruları, insan kemikleri yüzünden tıkandı! Ekipler sebebini araştırıyor
00:18 Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
23:52 Şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile evleneceği yönündeki iddiaları yalanladı: Yok öyle bir şey
23:30 Gazeteci Cem Küçük'ten gündem olacak sözler: Marketlerde fiyatlara ekstra bir zam gelmedi
23:28 İnternetteki sebze ve meyve fiyatları şaşkınlık yarattı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı
23:05 Erdoğan "Kaçacak delik bulamadılar" demişti, hareketin en özel anları yayınlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 03:53:07. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 12 GÖÇMENİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNA GETİRİLDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement