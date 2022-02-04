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EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 19 KAÇAK GÖÇMENİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDA - Son Dakika

EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 19 KAÇAK GÖÇMENİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDA

04.02.2022 12:43

YUNANİSTAN sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti.

YUNANİSTAN sınır birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Dün gece saatlerinde ise 7 göçmenin daha cenazesinin getirildiği öğrenildi.

Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanistan birlikleri tarafından geri itilen 22 göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetmiş, donma riski altındaki diğer göçmenler de kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazesi, önceki gece Edirne'den alınarak İstanbul Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Dün gece ise daha sonra donmuş halde ölü bulunan 7 kişinin cenazesinin buraya getirildiği öğrenildi. Donarak hayatını kaybeden toplam 19 göçmenin cenazelerinin yakınları tarafından alınmaması durumunda Kilyos'taki kimsesizler mezarlığına defnedileceği belirtildi.

EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 19 KAÇAK GÖÇMENİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDA
EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 19 KAÇAK GÖÇMENİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDA
EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 19 KAÇAK GÖÇMENİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDA

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Adli Tıp Kurumu, Yunanistan, Yenibosna, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 19 KAÇAK GÖÇMENİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: EDİRNE'DE DONARAK ÖLEN 19 KAÇAK GÖÇMENİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDA - Son Dakika
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