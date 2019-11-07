Edirne'de doyumsuz gün batımı
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Edirne'de gün batımında seyrine doyumsuz görüntüler oluşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:35 Kaynak: AA
Edirne'de gün batımında seyrine doyumsuz görüntüler oluşuyor.
Sultanların gün batımını izlemek için seyir köşkleri yaptırdığı Edirne'de, güneşin tarihi yapılarda oluşturduğu görüntüler görenleri hayran bırakıyor.
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