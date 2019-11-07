Son Dakika Haberleri: Edirne'de doyumsuz gün batımı
Son Dakika Güncel Edirne'de doyumsuz gün batımı

Edirne'de doyumsuz gün batımı

7 saat önce

Edirne'de gün batımında seyrine doyumsuz görüntüler oluşuyor.

Edirne'de gün batımında seyrine doyumsuz görüntüler oluşuyor.

Sultanların gün batımını izlemek için seyir köşkleri yaptırdığı Edirne'de, güneşin tarihi yapılarda oluşturduğu görüntüler görenleri hayran bırakıyor.

Türk-İslam eserlerinin zirvesii Mimar Sinan'ın ustalık imzası Selimiye ise gün batımında ayrı bir güzelliğe bürünüyor

Edirne'de doyumsuz gün batımı

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:35 Kaynak: AA
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