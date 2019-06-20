Son Dakika Haberleri: Edirne'de drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası
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Edirne'de drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza kesildi.

Edirne'de drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, Hastane Caddesi'nde lüks otomobiliyle drift yapan sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçen Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı durdurdu.
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Ü.Ş'nin otomobille drift yaptığını tespit etti.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı Ü.Ş'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve 5 bin 10 lira para cezası kesildi.
Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:59 Kaynak: AA
Keşan, Edirne, Güncel
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