Edirne'de drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza kesildi.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:59 Kaynak: AA
'nin Keşan
ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 5 bin 10 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, Hastane Caddesi'nde lüks otomobiliyle drift yapan sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçen Keşan Emniyet Müdürlüğü
ekipleri aracı durdurdu.
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Ü.Ş'nin otomobille drift yaptığını tespit etti.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı Ü.Ş'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve 5 bin 10 lira para cezası kesildi. Araç
, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.
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